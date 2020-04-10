На Донетчине ожидаются сильные заморозки

В воскресенье, 12 апреля, на территории Донецкой области ожидаются сильные заморозки. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области.

«По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля на территории Донецкой области ожидаются сильные заморозки в воздухе – от 0° до -3° мороза, на поверхности почвы – от 0° до -5° мороза», – сказано в сообщении.

Отмечается, что эта же температура сохранится и утром 12 апреля. (II уровень опасности, оранжевый).