На Луганщине провели перерасчет пенсий: Кому увеличили выплаты

На Луганщине Пенсионный фонд автоматически с 1 апреля этого года провел перерасчет пенсий 40 тыс. человек, которым исполнилось 80 лет и старше. Средний размер повышения составил 511,75 грн. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области.

Как уточняется, доплаты пенсионеры с датами выплаты с 4 по 7 апреля получат в ближайшее время, а пенсионеры с датами выплаты после 8 апреля – вместе с пенсией.

«Пересчет лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" проведен 543 лицам. Средний размер повышения пенсии составил 500 грн. Доплату по указанному пересчету они получат вместе с пенсией», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компенсационная выплата в размере 500 грн предусмотрена для людей, которым исполнилось 80 лет и больше, при условии, что у них ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для начисления пенсии за 2019 год (то есть, не превышает 9 тыс. 205,19 грн).

Также сообщается, что ежемесячная компенсационная выплата после 1 апреля 2020 года назначается и выплачивается пенсионерам с даты достижения ими указанного возраста.

«В случае, если после назначения ежемесячной компенсационной выплаты размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), у лиц, получающих пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с учетом страхового стажа (25 лет у мужчин и 20 лет у женщин), не достигает 2 тыс. 600 грн, таким людям предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, и которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии», – сказано в сообщении.

То есть, пожилым людям, которым исполнилось 80 лет и больше, при наличии страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, и у которых размер пенсии не достигает 2 тыс. 600 грн, назначается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера в 2 тыс. 600 грн.