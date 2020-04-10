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Мобильные офисы «Ощадбанка» будут работать на Донетчине: График в апреле

10.04.20 18:05
Фото: пресс-служба ВГА Зайцево
Фото: пресс-служба ВГА Зайцево

В Донецкой области с 13 по 15 апреля в населенных пунктах вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево на своей странице в Facebook.

Так, мобильные офисы «Ощадбанка» будут работать в прифронтовых населенных пунктах Донетчины по следующему графику:

  • 13 апреля – с. Бахмутка, ул. Амосова (возле Гуманитарного штаба);
  • 14 апреля – с. Жованка, ул. Мануильского (вблизи Гуманитарного штаба);
  • 15 апреля – с. Майорск, ул. Заливная (у стационарного отделения «Ощадбанка»).

Режим работы отделения банка во всех населенных пунктах – с 10:00 до 15:00.

Следует напомнить, что в мобильных отделениях «Ощадбанка» предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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