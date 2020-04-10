Кулеба прокомментировал ход подготовки обмена пленными

Украинские власти делают все, чтобы вернуть на Родину украинцев, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований (НВФ) и России. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя достигнутые договоренности об обмене удерживаемыми лицами, пишет «Сегодня».

«Возвращение наших соотечественников является для нас принципиально важным, и мы всегда будем работать прежде всего над достижением этой цели, чтобы вырвать людей из плена, вернуть им свободу и вернуть их близким и родным», – заявил он.

При этом министр отметил, что не будет вдаваться в детали относительно этих предварительных договоренностей, поскольку они являются «чувствительными, проблемными и эмоционально тяжелыми».