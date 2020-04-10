В «Л-ДНР» участники НВФ выводят на огневые позиции запрещенные «Грады»

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) на отдельных направлениях выдвигают к ранее подготовленным огневым позициям тяжелое вооружение с нарушением расстояний отвода. Об этом сегодня, 10 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться введенными карантинными мероприятиями на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Гуцуляк.

В частности, ограничение передвижение транспорта, в том числе, для групп специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, НВФ используют для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Так, по данным ГУР, на текущей неделе на отдельных направлениях отмечено выдвижение участниками НВФ к ранее подготовленным огневым позициям более 20 единиц тяжелого вооружения, в том числе 122-мм гаубиц.

«Кроме того, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-мм реактивные системы залпового огня "Град"», – добавил Гуцуляк.