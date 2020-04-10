В Мариуполе женщина пыталась броситься под колеса авто (Видео)

В Мариуполе патрульные полицейские предупредили трагедию. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Патрульная полиция Донецкой области.

Накануне днем ​​в полицию позвонили прохожие и сообщили, что на проспекте Металлургов находится женщина, которая ведет себя неадекватно: кричит, машет руками, выбегает на дорогу.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили женщину и подошли к ней. На вопрос патрульного гражданка не реагировала, а потом внезапно бросилась на проезжую часть под колеса автомобиля. Мгновенная реакция полицейского, который схватил женщину, помешала произойти трагедии – ни гражданка, ни автомобиль не пострадали.

На место вызвали бригаду скорой помощи и передали женщину медикам.