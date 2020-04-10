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COVID19: Красный Крест оборудует больницы на Луганщине

10.04.20 17:46
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине

С первыми подозрениями на коронавирусную инфекцию у пациентов в Донецкой и Луганской областях МККК начал оснащать больницы в регионе необходимым медицинским оборудованием и материалами. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Международный Комитет Красного Креста в Украине.

В начале апреля две больницы в Лисичанске – Лисичанская городская больница и Луганская областная детская клиническая больница – получили медицинские изделия, средства для дезинфекции, наборы для перевязок и гипсования и тому подобное.

«Своевременно переданные медицинские изделия позволят медикам быть готовыми к безотлагательному реагированию на вспышку COVID19», – говорится в сообщении.

Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине
Фото: Международный Комитет Красного Креста в Украине

Напомним, за минувшие сутки в Луганской области зарегистрировано 1 новое подозрение на коронавирус COVID – 19.

Как сообщалось ранее, подозрение на COVID-19 у девочки, которая умерла 5 апреля в Лисичанске, не подтвердилось.

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