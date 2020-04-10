В Донецкой области провели перерасчет пенсий более 68 тыс. работающих пенсионеров. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 1 января, нами сделано несколько перерасчетов пенсий, в первую очередь, массовый перерасчет работающим пенсионерам, которые со времени последнего или начисления, или перерасчета пенсии имеют страховой стаж 24 месяца или любой отработанный стаж, но уже после предварительного перерасчета или начисления прошло 24 месяца. В таком случае у нас донасчитывается страховой стаж. Речь идет о том страховом стаже, с которого оплачиваются страховые взносы», – сказала Наталья Рад.

Она отметила, что поступают сообщения о проблемах с отчислениями в Пенсионный фонд из-за карантина.

«Хочу обратить внимание, что нормы действующего законодательства остались те же самые, и для расчета страхового стажа нужно рассчитываться с бюджетом ПФУ, своевременно оплачивать единый социальный взнос. Этому мы уделяем внимание в работе с нашими плательщиками в Донецкой области, чтобы они своевременно выполняли свои обязательства и перед бюджетом, и перед теми сотрудниками, которые у них работают», – подчеркнула начальник Главного управления ПФУ.

По ее словам, в целом по области проведен перерасчет для 68,2 тыс. работающих пенсионеров, в среднем добавили по 175 грн. к пенсии.