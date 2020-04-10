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Был без маски и отказывался надевать: Жителю Мариуполя выписали штраф в 17 тыс. грн

10.04.20 16:31

В Мариуполе (Донецкая обл.) оштрафовали первого человека за нарушение новых правил карантина. По информации полиции, мужчина находился в общественном месте без маски и отказывался ее надевать, сообщает «Мариупольское телевидение».

«Когда меня остановили, я ставил вопрос, что надо доказать, что я больной человек. Я был согласен на любое исследование, если бы меня отвезли в любую больницу, где нужно было бы пройти тест, я бы не отказывался и прошел бы это», – рассказал оштрафованный мариуполец Алексей Кисилишин.

По мнению Алексея, носить средства индивидуальной защиты необходимо только больному человеку, поэтому, когда полицейские предложили ему маску, он отказался. Согласно постановлению Кабинета министров № 211, правоохранители составили админпротокол на мужчину, который предусматривает штраф в 17 тыс. грн.

«Конечно, я не расписывался в этом админнарушении, потому что я полностью с ним не согласен. Оно необоснованно, но не подкреплено. КМУ – это не закон. КМУ не имеет полномочий объявлять чрезвычайное положение, а когда мне говорят, что мне надо одеть маску – это меня заставляют делать, меня никто не может заставить это сделать, кроме Конституции Украины», – говорит мариуполец.

Мужчина уверен, что никакой законности постановление КМУ не несет, поэтому штрафа в 17 тыс. грн не боится и сможет обжаловать это решение в суде.

«Почему я не волнуюсь за протокол? Согласно статье, надо было подтвердить, что я болен. Даже если какой-то суд будет рассматривать обращение, то на меня наложат штраф в размере 300 грн, тогда я подам апелляцию и обжалую это решение, потому что это не закон», – отметил Алексей Кисилишин.

По его словам, если власть хочет, чтобы каждый использовал средства индивидуальной защиты, государство должно бесплатно обеспечить этим население.

В полиции факт правонарушения подтвердили. «В отношении мужчины составили админпротокол по статье 44-3 КУ "О нарушений карантина", решение о наложении админвзыскания на нарушителя будет принимать суд», – сказала пресс-офицер Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что в развитие эпидемии COVID-19 могут быть инфицированы до 2% населения страны, при условии соблюдения карантина.

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