Пенсионерам Донетчины старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн к пенсии

На Донетчине доплату в 500 грн к пенсии получат почти 100 тыс. пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Сделан перерасчет категории пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Это 99,5 тыс. человек. Получили 500 грн те пенсионеры, у кого размер пенсий, включая все надбавки и доплаты, не превышает среднюю зарплату по Украине за 2019 год, это 9 205 грн. То есть если пенсия меньше, то получена доплата», – пояснила Наталья Рад.

Кроме того, предусмотрена доплата еще одной категории пенсионеров с небольшой пенсией.

«Если размер пенсии не достигает 2 600 грн, то отдельная адресная такая надбавка выплачивается пенсионерам при условии, если мужчина имеет 25 лет страхового стажа, а женщина – 20 лет страхового стажа. Это так называемые "старые" пенсии, потому что сейчас другие подходы и другие требования к размеру страхового стажа. Таким пенсионерам до 2 600 грн делается доплата. Если брать в среднем по данной категории, средний размер доплаты составляет 517 грн 93 коп.», – отметила начальник Главного управления ПФУ в Донецкой области.

По ее словам, финансирование этих доплат началось с 9 апреля, и их можно получить как через почту, так и через банк вместе с основной пенсией. Те выплаты, которые попадают на ранние даты, пенсионеры получат в следующем периоде в свои даты выплат.

«Соответствующая ежемесячная компенсационная выплата в дальнейшем будет насчитываться пенсионерам при условии достижения ими 80 лет», – заключила Наталья Рад.