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В прифронтовой Авдеевке из окна высотки выпал двухлетний малыш

10.04.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) двухлетний ребенок влез на подоконник и выпал с четвертого этажа. Санавиацией ребенка направили в больницу в г. Лиман. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 9 апреля в дежурную часть Авдеевского отделения полиции поступило сообщение от врачей «скорой помощи» о госпитализации 2-летнего мальчика, выпавшего из окна.

«По предварительным данным, родители находились в ванной комнате, а ребенок в этот момент залез на подоконник и выпал из окна, открытого для проветривания помещения», – рассказали в пресс-службе.

По факту продолжается досудебное расследование, по результатам которого будет дана окончательная правовая оценка события. Предварительно оно квалифицировано по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

В полиции также отмечают, что в этом году это уже третий случай падения ребенка из окна.

«В конце марта в Славянске погиб двухлетний мальчик, выпав из окна пятого этажа, а на днях в Краматорске пятилетний малыш оперся на москитную сетку окна и выпал со второго этажа. Пострадавший ребенок был госпитализирован», – рассказали в полиции и призвали родителей неукоснительно соблюдать правила безопасности в быту и следить за детьми.

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