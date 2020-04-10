О готовности больниц принять больных коронавирусом можно будет узнать онлайн

В Украине запустили дашборд*, где есть возможность проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать COVID-19. Об этом сегодня, 10 апреля в Тelegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Совместно с Министерством цифровой трансформации запустили важный проект. Благодаря ему есть возможность проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать COVID-19. Информация дашборда по Украине, областях и по конкретным больницах обновляется ежедневно. Правительство в режиме реального времени контролирует этот вопрос и принимает оперативные решения для максимального обеспечения больниц. Информация будет полезна общественности, волонтерам и представителям местной власти», – написал он.

Также Шмыгаль добавил, что на сайте можно узнать о том, как защитить себя и родных, как передается коронавирусная инфекция и что делает власть для помощи людям в период пандемии.

*Дашборд (дэшборд, информационная панель) – это визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу на одном экране для более легкого визуального восприятия информации.