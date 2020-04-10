Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, – Яценюк

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 10 апреля, во время второй онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности отметил, что необходимо безотлагательно вносить в парламент законопроект по регулированию банковской деятельности и голосовать. Ибо все дискуссии закончатся тем, что Украина объявит дефолт. Об этом пишет «Сегодня»

Арсений Яценюк подчеркнул, что сейчас весь мир и Украина «обеспокоены двумя вещами: как выжить физически и как выжить экономически»: «Вся Украина этим обеспокоена, а украинский парламент вообще, кажется, об этом не думает. Я удивлен, почему в пятницу не состоялось заседание парламента. Я удивлен, почему в понедельник на прогнозируемое заседание парламента не вносится один из ключевых законов для подписания программы с Международным валютным фондом – по регулированию банковской деятельности. У меня нет никакого объяснения, кроме одного».

«Или президент спасает страну, или президент спасает монобольшинство, которое уже рассыпалось. Если президент определится, что надо спасать страну, то необходимо безотлагательно вносить законопроект и голосовать. Потому что дискуссии закончатся тем, что Украина объявит банкротство, а точнее дефолт», – подчеркнул он.

«Надеюсь, что президент возьмет на себя сейчас всю инициативу, и появится 226 голосов для принятия необходимого пакета законов», – подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, Арсений Яценюк уже подчеркивал, что для принятия важных решений именно сегодня парламенту нужен «турборежим» и единство в работе.

Тема второй онлайн дискуссии: «Как защитить энергетическую независимость Украины и обеспечить эффективность национальной энергетической политики в новых международных условиях?».

Участие в дискуссии приняли:

Лариса Галадза, посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.