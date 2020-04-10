Уголовное наказание и штрафы: В «ЛНР» ужесточили ответственность за нарушение эпидемиологических правил

В «ЛНР» из-за распространения коронавируса ужесточили ответственность за нарушение эпидемиологических правил. Для этого внесли изменения в «административный и уголовный кодексы», передают местные интернет-ресурсы.

В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил повышается в три раза размер штрафа.

Кроме того, предусматривается ответственность за самовольное оставление места обязательной госпитализации лицом, направленным для прохождения лечения.

Также «уголовный кодекс» дополнили новой статьей, которой «заведомое поставление другого лица в опасность заражения инфекционным заболеванием наказывается штрафом в размере до 30 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года».

Уклонение от обязательной госпитализации для лечения лица, больного инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, повлекшее тяжкие последствия, в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий (карантина) наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, повышается в два раза размер штрафа, налагаемого на юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Помимо этого, предусматривается ответственность за:

уклонение от обязательной госпитализации для медицинского освидетельствования, наблюдения или от обязательной временной изоляции лица с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лица, находившегося в контакте с больным таким заболеванием в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий (карантина);

самовольное оставление места временной изоляции лицом с подозрением на инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, либо лицом, находившимся в контакте с больным таким заболеванием в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий (карантина);

отказ в предоставлении или предоставление недостоверной информации, необходимой для проведения мероприятий, обусловленных режимом повышенной готовности, чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий (карантина).

При этом устанавливается альтернативное наказание в виде административного штрафа или административного ареста.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области 9 апреля, зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом.