Для борьбы с COVID-19 в Украину передадут 10 тонн гумпомощи из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут Украине 10 тонн гуманитарной помощи, направленной на противодействие эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 10 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишут «Буквы».

«Сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах готовится самолет, который привезет в Украину 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом», – отметил он.

По словам министра, в груз войдут комбинезоны для защиты врачей, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитайзеры.

«Мы чрезвычайно благодарны ОАЭ за предоставление этой поддержки Украине. Много людей тут в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась, прежде всего, в Офисе президента, здесь, в Министерстве иностранных дел», – добавил Кулеба.

Напомним, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 50 млн долл. для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.