В Украине обновили протокол лечения больных COVID-19: Внесли новый препарат

Министерство охраны здоровья (МОЗ) Украины обновило протокол лечения больных коронавирусом, определив более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат «Фавипиравир». Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских ведущих врачей и экспертов.

«Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работаем постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавирусом, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного результата лечения. В частности, сегодня наши специалисты определили более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат "Фавипиравир"», – заявил Степанов.

Так, по данным МОЗ, новая версия документа включает:

более четкий алгоритм применения лекарственных средств;

возможность применять препарат «Фавипиравир»;

дополнительную информацию о дозировках препаратов;

усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

обновлены противопоказания, в соответствии с актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 10 апреля в Украине 2203 подтвержденных случая COVID-19, в том числе у 145 детей. За 9 апреля в стране подтверждено 311 новых случаев коронавирусного заболевания, из них 13 детей.