В Мариуполе школьница из-за ссоры с матерью хотела свести счеты с жизнью (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 10 апреля, в полицию поступило сообщение об исчезновении 14-летней девушки. Мать сообщила, что дочь вчера, 9 апреля, ушла из дома и на телефонные звонки не отвечает, говорится в информации пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

На поиски несовершеннолетней были ориентированы все дежурные наряды полиции, ювенальные полицейские и оперативники.

Правоохранители опросили друзей и знакомых восьмиклассницы, обошли все возможные места ее пребывания и прилегающую территорию.

«Вскоре местонахождение несовершеннолетней было установлено – около часа назад полицейские нашли и спасли девушку в шаге от ее необратимого поступка. Девочка залезла на металлическую опору воздушной линии электропередачи и хотела спрыгнуть», – говорится в сообщении.

На место также были вызваны спасатели и медики.

Старший инспектор ювенальной превенции Центрального отдела полиции Валерий Шаповалов установил контакт с девушкой и во время разговора отговорил ее от самоубийства.

Жизнь ребенка была спасена.

Известно, что подросток не впервые сбегает из дома, и каждый раз полицейские оперативно возвращали ее родным. В отношении матери только в апреле составлено 3 админпротокола о ненадлежащем воспитании дочери.

Сейчас полицейские сотрудничают с представителями социальных служб по делам детей и психологами. Девушке будет оказана вся необходимая помощь.

Решается вопрос о временном местожительстве ребенка и привлечения матери к ответственности.

«Полицейские Донетчины обращаются к родителям быть внимательными к своим детям, особенно подросткам. Говорите, налаживайте дружеские отношения. Будьте близкими! Интересуйтесь буднями, интересами, поддерживайте их», – призвали в полиции, добавив, что если ребенок пропал и не выходит на связь, сразу нужно звонить на 102. Каждая минута может стоить жизни.