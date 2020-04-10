Фейки и манипуляции: СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» еще на 3 года. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты службы проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом», – сказал председатель СБУ Иван Баканов.

Всего в течение 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах «Одноклассники» и «ВКонтакте». С начала введения санкций следователи Службы зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.

Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников. По оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, что срок действующей блокировки российских сайтов истекает 15 мая.