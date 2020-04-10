МИД России отреагировал на заявление Кулебы о нормандском саммите

На сегодня рано говорить о сроках проведения следующего саммита «нормандской четверки», до этого должны быть выполнены договоренности саммита в Париже. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Сообщается, что на сегодня о заморозке нормандского формата речь не идет, контакты продолжаются, однако пока нет результатов, кроме обмена пленными.

«Говорить о новых датах нормандского саммита можно будет только после движения в выполнении Киевом обязательств саммита в Париже. Москва ожидает, что Киев начнет "всерьез работать" над выполнением обязательств нормандского саммита в Париже», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что проведение «нормандского саммита» с участием лидеров стран в онлайн-режиме пока не обсуждается. Он отметил, что для начала нужно иметь дату новых переговоров и только потом определить их формат.