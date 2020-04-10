В ВСУ еще у троих военных подтвердили заболевание COVID-19

Сегодня, 10 апреля, в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) выявили еще 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«10 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – сказано в сообщении.

По данным Командования Медицинских сил, у военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья 9 апреля был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом «пневмония», после обследования и проведения ПЦР-тестирования сегодня, 10 апреля, было подтверждено заболевание COVID-19.

«Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное», – уточняется в сообщении.

Кроме того, заболевание COVID-19 подтверждено у 2 военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19.

«Сегодня поступили результаты их ПЦР-тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы», – добавили в Командовании Медицинских сил.

Также, отмечается, что военные, имевшие с указанными лицами контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.