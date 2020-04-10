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В «ЛНР» сообщили о первом выздоровевшем от коронавируса жителе Луганска

10.04.20 17:54
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске заявили, что первый зафиксированный больной коронавирусом полностью выздоровел и выписан из больницы.

«У нас есть отрицательный результат тестов по первому пациенту, который выздоровел и выписан. То есть он выздоровел», – сообщил главный «государственный« санитарный врач Дмитрий Докашенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«Других полностью выздоровевших пока нет», – сказал Дорошенко.

Напомним, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области вчера, 9 апреля, зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом.

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