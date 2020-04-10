COVID-19: Волонтеры шьют маски для медиков Донетчины (Фото)

Волонтеры из Часов Яра (Донецкая обл.) пошили для медиков 1 200 масок. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарной миссии «Пролиска».

Отмечается, что готовые изделия местные активисты передали в Часовоярскую городскую больницу. Всего представители громады планируют пошить для медиков около 5 000 защитных масок, материалы и оборудование для изготовления которых были предоставлены Гуманитарной миссией «Пролиска» при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні.

6 апреля в соответствии с положениями постановления Кабинета министров Украины в стране были усилены карантинные меры, которые направлены на предотвращение распространения пандемии COVID-19. Ограничительные меры включают, в том числе, и необходимость находиться в общественных местах в защитных масках.

Чтобы поддержать инициативы от прифронтовых громад по пошиву масок, где данные изделия пропали из продажи из-за ажиотажа спровоцированного пандемией СOVID-19, Гуманитарная миссия «Пролиска» при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні закупила для 14 населенных пунктов на линии разграничения необходимое оборудование, материалы и фурнитуру.