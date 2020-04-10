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В Славянске у еще одной жительницы заподозрили коронавирус

10.04.20 19:15
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК
Экспресс-тесты / Фото пресс-службы ДТЭК

Сегодня, 10 апреля, у жительницы Славянска (Донецкая обл.) медики заподозрили инфицирование COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба славянского городского совета.

Симптомы заболевания обнаружены у женщины среднего возраста, которая контактировала с родственниками, вернувшимися из-за рубежа.

«Анализы будут сделаны в ближайшее время, и мы надеемся, что результат будет отрицательным», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчерашнее подозрение у молодой женщины не подтвердилось.

Как сообщалось ранее, вчера в областной лаборатории в Славянске было проведено 13 исследований, все дали негативный результат.

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