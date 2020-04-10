В Славянске у еще одной жительницы заподозрили коронавирус

Сегодня, 10 апреля, у жительницы Славянска (Донецкая обл.) медики заподозрили инфицирование COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба славянского городского совета.

Симптомы заболевания обнаружены у женщины среднего возраста, которая контактировала с родственниками, вернувшимися из-за рубежа.

«Анализы будут сделаны в ближайшее время, и мы надеемся, что результат будет отрицательным», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчерашнее подозрение у молодой женщины не подтвердилось.

Как сообщалось ранее, вчера в областной лаборатории в Славянске было проведено 13 исследований, все дали негативный результат.