Если сегодня не принять решений, то завтра Украина войдет в энергетический кризис, – Яценюк

Если сейчас не принимать решения в энергетике, завтра мы войдем в кризис без света, угля и с проблемами с нефтью и газом. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк сегодня, 10 апреля, во время второй онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности.

«Если сейчас не принимать решения, как мы будем действовать завтра и послезавтра в энергетике, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где рано или поздно будут проблемы с газом», – сказал Яценюк.

Он напомнил, что сегодня мировые тенденции на рынке энергетики впечатляющие: «Это рекордные падения цен на нефть, которые никто не ожидал, которые не связаны непосредственно с коронавирусом, а связаны с тем, что Россия фактически вышла с условиями из ОПЕК».

В то же время, отметил он, кризис в энергетике для потребителей – это «когда нет света, газа или электроэнергии». «Только тогда люди понимают, что это кризис. И вроде сегодня этого всего не существует на поверхности. Но это как вирус. Когда человек только заболел, то в первый день ничего не происходит. Но это не значит, что этот вирус не разрушает организм и послезавтра не будет температуры"», продолжил политик.

Он привел пример кризиса 2014 года, когда «свет был, газ был, тепло было, – и все даже не представляли, в каком энергетическом кризисе мы находимся».

Яценюк отметил, что падение цен на нефть в краткосрочной перспективе выглядит хорошо для потребителей: «Падает цена на заправке, падает цена на природный газ, должна падать стоимость тепла и себестоимость для крупных перевозчиков, в том числе и для "Укрзализныци". Все вроде бы звучит хорошо».

В то же время такое видение ситуации однобокое: «Как только падают цены на энергоресурсы, происходит банкротство добывающих компаний. Им просто не хватает ресурса, чтобы добывать. И Украина в этой ситуации может очень сильно пострадать. Нам очень трудно конкурировать. И наша цель – энергонезависимость – может стоять под угрозой».

«Мы всегда должны помнить, что Россия – не просто государство-агрессор, но и наш конкурент. Если Саудовская Аравия фактически борется с Россией и выигрывает на энергетическом рынке, то члены украинского парламента от "Слуги народа" вроде Геруса, наоборот, – открывают энергетический рынок Украины для России через поправку к закону по электроэнергетике», – сказал лидер «Народного фронта».

«Сейчас правительство должно сконцентрироваться на том, что деньги, сэкономленные от падения цен на энергоресурсы, не должны розбазариваться», – считает он.

Яценюк отметил, что многие правительства, как только уменьшаются расходы, начинают заниматься популизмом: «Этого популизма хватит ровно на месяц. Недовыполнение государственного бюджета с начала года – 83 миллиардов гривен, то есть 3 миллиарда долларов. А у них ни программы с МВФ, ни изменений в закон о государственном бюджете. И я не вижу вообще света в конце тоннеля. Почему сегодня такое безволие принятия решений?».

Необходимым шагом для правительства, по мнению Яценюка, должно быть создание стабилизационного фонда: «Возможно, надо самим закупать нефть, газ и уголь для того, чтобы спасать украинские энергетические компании, как делали в США».

«Необходимо значительную часть средств отправлять на добычу и энергоэффективность. И здесь важно, как правительство поведет себя в отношении ключевой украинской компании – "Нафтогаза", и всех участников частного сектора. Потому что мы на грани банкротства компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику», – подчеркнул он.

Политик акцентировал на необходимости безотлагательно внести в парламент кандидатуру на пост министра энергетики: «Как вообще можно управлять энергетикой, не имея министра? Кто у них ответственный за энергетику?».

Он также подчеркнул, что Национальная комиссия по регулированию энергетики должна быть «не политической организацией, а исключительно экономической – принимать решения исключительно для украинской экономики и для граждан Украины»: «Но в стране есть премьер-министр. Когда я был премьер-министром, то возглавлял энергетический штаб. Премьер должен безотлагательно включиться в то, чтобы регулировать сегодня все проблемы энергетики. И решить вопрос как для украинцев, так и для украинских энергетических компаний».

Участие в дискуссии приняли:

Лариса Галадза, посол Канады в Украине;

Андрей Коболев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»;

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;

Елена Павленко, эксперт по энергетике, Президент аналитического центра DiXi Group;

Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго;

Карл Стурен, основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft.

Модератор дискуссии – Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда «Открой Украину», бывший заместитель министра иностранных дел Украины.