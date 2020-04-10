В Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату

Житель Славянска (Донецкая обл.) госпитализирован со взрывчатыми ранениями. Предварительно установлено, что 26-летний мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет, сообщает сегодня, 10 апреля, пресс-служба Славянского райотдела.

«Около 03.00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение из больницы, что к ним доставлен травмированный человек. Молодой человек находится в бессознательном состоянии. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен ВОВ. В результате произошел взрыв», – говорится в сообщении.

По информации полиции, предварительная квалификация события – ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Полиция также напоминает, что делать, если вы нашли взрывоопасный предмет: