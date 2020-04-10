Борьба с COVID-19: Фонд Рината Ахметова передал медикам Львовщины 30 тыс. тестов и 8 тыс. защитных костюмов

Сегодня, 10 апреля, на базе Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передал медикам 30 тыс. тестов для выявления коронавирусной инфекции. Кроме того, совместно с банком ПУМБ врачам были переданы 8 тыс. защитных костюмов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Диагностические материалы будут распределены между опорными государственными больницами региона.

«Западная Украина – в зоне особого риска. Официальная статистика это подтверждает, прежде всего, потому что регион граничит со странами, куда коронавирус пришел раньше нашей страны. Поэтому потребность в экспресс-тестах, которые могут за 15 минут проверить пациентов на наличие COVID-19, здесь особенно высока. Уже сегодня медики из государственных больниц Львовской области получат тесты и смогут проверить людей с подозрением на коронавирус, с симптомами. А защитные костюмы помогут снизить для врачей риск инфицирования», – сказала член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий поблагодарил Рината Ахметова за такую помощь и отметил, что каждый экспресс-тест – шанс спасти чью-то жизнь. Защита медиков также среди приоритетных задач. «Во Львовской области в Штаб по борьбе с коронавирусом вошли представители Рината Ахметова, его Фонда. 8 тысяч костюмов и 30 тысяч тестов – это только первая партия помощи. Они будут распределены справедливо и в соответствии с потребностями между медучреждениями области. Ринат Ахметов и его Фонд действительно помогают Львовщине. Огромная благодарность за это», – сказал Козицкий.

Представитель ДТЭК в антикризисном областном Штабе по борьбе с коронавирусом Олег Половцев выразил уверенность, что совместные усилия громады, бизнеса и власти в борьбе с инфекцией уже скоро покажут свою эффективность. «Мы верим, что вместе сможем остановить распространение вируса и защитить наших граждан. Призываем представителей бизнеса подключаться к нашей инициативе и сделать свой вклад, чтобы регионы Украины были способны противостоять эпидемии», – сказал Половцев.

Главный врач Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы Любомир Рак отметил, что на данный момент в его медучреждении нет тяжелых пациентов с коронавирусом, но персонал госпиталя уже готов к их приему. « Большая благодарность Ринату Ахметову и его Фонду. Это огромная помощь. Особая благодарность за защитные костюмы. Это очень важный момент. Потому что, чем лучше будут защищены наши врачи, тем качественнее будет их работа», – сказал он.

Представитель ДТЭК-Западэнерго Олег Таращук отметил, что энергетики Добротворской ТЭС работают в изоляции, чтоб обеспечить энергоснабжение региона и минимизировать распространение инфекции. И вместе с Фондом помогают региону противостоять распространению вируса.

Пресс-служба напоминает, что Фонд Рината Ахметова, по личному решению учредителя, закупил для Украины свыше 300 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Львовская область стала 6-м регионом, который получил партию тестов. До этого высокочувствительные тест-системы были переданы государственным больницам в Харьковской (20 тыс. экспресс-тестов), Донецкой (50 тыс. экспресс-тестов), Луганской (30 тыс. экспресс-тестов), Запорожской (30 тыс. экспресс-тестов) и Ивано-Франковской областях (10 тыс. экспресс-тестов).

Еще в феврале, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в стране отреагировал на мировой вызов угрозы эпидемии коронавируса. Уже закуплено и передано МОЗ оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19 – высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородные концентраторы.

В частности, аппараты ИВЛ от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. В названных больницах в Полтаве и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу. Медучреждения, которые уже получили оборудование от Фонда, определяло Министерство здравоохранения Украины.

Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных EgoZlin biobag EBV, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой EOBO-20 EgoZlin, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски, очки.

Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту «200 скорых для Украины».

Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.

Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минцифрой создали образовательные сериалы для педагогов («Карантин: онлайн-сервисы для учителей») и школьников («Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта»). Циклы видеокурсов размещены на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook и на Youtube-канале.

Совместно с телеканалом «Украина» Фонд создал социальные ролики, призывающие пожилых людей придерживаться правила номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах #БатькиВДОМА участвуют ведущие канала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта, Григорий Герман, Алексей Суханов и известный журналист Савик Шустер.