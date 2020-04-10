В «ДНР» Пушилин хочет провести 9 мая парад «несмотря ни на что»

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области хотят провести парад 9 мая ко Дню победы, возможно, без зрителей.

«Действительно, вопрос важный, который волнует нас всех, потому что для нас в 75-ю годовщину особенно важно провести парад. И я вам скажу, что решения будут приниматься в самый последний момент. Я пока склоняюсь к тому, что мы должны его провести, несмотря ни на что», – заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, пишут сегодня, 10 апреля, местные интернет-ресурсы.

Он уточнил, что парад может быть проведен без зрителей, с прямой трансляцией по местным телеканалам. «Но парад должен быть. Пока никто не может прогнозировать, как будут в дальнейшем развиваться события. Если ситуация останется хотя бы в таких рамках, как сейчас, то парад должен пройти», – сказал Пушилин.

Напомним, что на сегодня, 10 апреля, в «ДНР» подтверждены 13 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, за сутки под наблюдение взяты 7 человек.