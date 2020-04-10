В Мариуполе суд отпустил убийц трех человек

Судья Левобережного суда Мариуполя в связи с длительным рассмотрением дела об убийстве трех человек принял решение и освободил из-под стражи всех подозреваемых в зверском убийстве фермера в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший начальник Главного управления Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В декабре 2017 года в Великой Новоселке эти нелюди убили целую семью фермера Дягтеренко, и сегодня они на свободе. Почему такое решение принял суд? Это вопрос, на который я не знаю ответа. После полученной информации об освобождении этих палачей я присел, а потом рука самовольно потянулась к оружию… Это же полное разочарование. Мой знакомый говорит, ну что ты так переживаешь, отпусти это, ты там не служишь. Да, не служу, но завтра так убьют уже нас...», – написал он.

Ранее сообщалось, что в поселке Великая Новоселка (Донецкая обл.) произошло тройное убийство. Позже стало известно, что убитая семья являлись ближайшими родственниками кума экс-президента Украины Виктора Януковича – Валерия Ширы. Полиция отчиталась о раскрытии убийства. В сентябре 2018 дело было передано в суд.