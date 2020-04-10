Житель Донетчины за убийство 6-летнего сына проведет 10 лет в тюрьме

В Донецкой области прокуратура добилась назначения более строгого наказания отцу, который забил до смерти собственного 6-летнего ребенка. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Донецкий апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры Донецкой области и приговорил к 10 годам лишения свободы жителя с. Николаевки Волновахского района, признанного виновным в нанесении 6-летнему сыну смертельных тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 УК Украины)», – сказано в сообщении.

Как установил суд, в июне 2013 года ранее судимый за грабеж мужчина, оформил опекунство и забрал к себе жить 6-летнего сына. Мальчик, после осуждения матери за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проживал вместе с бабушкой.

Однако, жить в покое и любви в новой семье ребенку было не суждено. 30 августа 2013 года, после очередного избиения отцом, он сбежал к бабушке, но пьяный мужчина догнал его, привел домой и избил кулаками и веревкой с металлической проволокой, которую обычно использовал для скота. Вечером, после еще двух попыток покинуть негостеприимный дом, ребенок снова были наказан разъяренным отцом.

«31 августа пьяный "воспитатель" догнал малыша уже на краю села, в очередной раз сильно избил его той же веревкой, и следующее утро оказался для мальчика последним: в результате полученной черепно-мозговой травмы и гематомы головного мозга он умер запертым в своей комнате», – сообщили в прокуратуре.

В октябре 2019 года Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил жестокого изверга к 8 годам лишения свободы. Считая это наказание слишком мягким, прокуратура подала апелляционную жалобу.

В настоящее время указанный приговор отменен и вынесен новый, который уже вступил в законную силу.