На Донетчине «народного милиционера ДНР» приговорили к 8 годам тюрьмы

В Донецкой области участника «народной милиции ДНР» приговорили к 8 годам и 6 месяцам заключения. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Постановлением Донецкого апелляционного суда поддержана позиция прокуратуры Донецкой области и оставлен в силе приговор суда первой инстанции, которым мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть за участие в террористической организации, приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в мае 2018 года житель Донецка из собственных идеологических и корыстных соображений вступил в ряды «100-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса» так называемой «народной милиции ДНР», которая дислоцировалась в Кировском районе Донецка.

Во время пребывания в «должности» старшего стрелка злоумышленник обеспечивал поддержку незаконных вооруженных формирований (НВФ) в вооруженном сопротивлении военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) на территории Донецкой области.

«Преступные действия стрелка пресечены в апреле 2019 года в связи с его задержанием военнослужащими ВСУ вблизи с. Невельское Ясиноватского района», – сказано в сообщении.

Как отмечается, в декабре 2019 года Красноармейский районный суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил к 8 годам и 6 месяцев за решеткой, однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, доводов которой суд не принял.