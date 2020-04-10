В Лимане установили, кто погиб на пожаре в заброшенном доме (Фото)

В Лимане (Донецкая обл.) тела двух мужчин в возрасте 51 и 59 лет обнаружены при разборе завалов дома после пожара. Полицией начато досудебное расследование по данному факту, сообщает пресс-служба Славянского райотдела полиции.

«Около восьми утра в полицию Лимана поступило сообщение о гибели людей на пожаре. Тела двух мужчин были обнаружены сотрудниками ГСЧС после тушения пожара заброшенного здания по улице Ивана Лейко (южная часть города). Погибшие оказались лицами без определенного места жительства, 1961 и 1969 года рождения», – говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

Информацию о данном событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».