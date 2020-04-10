Срочная помощь: Красный Крест раздал в Донецке продукты (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке представители Красного Креста раздали продукты и предметы гигиены социально незащищенным людям. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Большинство людей, которые получают нашу помощь – это пожилые люди и лица с инвалидностью, которым особенно важно оставаться дома во время вспышки COVID19. Именно поэтому наши коллеги в Донецке еще в конце марта провели ряд срочных раздач наборов пищи и гигиенических средств», – говорится в сообщении.

Полученная помощь позволит жителям Петровского района Донецка, Докучаевска, Углегорска и около двадцати других населенных пунктов вдоль линии соприкосновения пережить ближайшие недели, дождавшись, пока эпидемия не пойдет на спад.

Фото: МККК

Как сообщалось ранее, на неподконтрольную правительству территорию Донбасса 4 автомобиля от Международного комитета Красного Креста перевозили товары медицинского назначения, а 4 грузовика доставляли средства гигиены от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По распоряжению Командующего объединенных сил пограничниками обеспечено оформление гуманитарного груза общим весом 49,92 тонны.