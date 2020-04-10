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COVID-19 в «ЛНР»: Зарегистрирован восьмой случай

10.04.20 20:44
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ
Тест-системы на COVID-19 / Фото: Facebook ЦОЗ

В «ЛНР» зарегистрировали восьмой случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 10 апреля 2020 года зарегистрировано восемь случаев заболевания COVID-19, в том числе: Луганск – один, Антрацит – два, Красный Луч (после переименования – Хрустальный) – два, Свердловск (после переименования – Должанск) – два, Славяносербский район – один», – отметила она.

По ее словам, всего обследовано на коронавирус – 666 человек, с положительным результатом – восемь.

Напомним, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области вчера, 9 апреля, зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом. Также там сообщили об одном выздоровевшем.

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