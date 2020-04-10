COVID-19 в «ЛНР»: Зарегистрирован восьмой случай

В «ЛНР» зарегистрировали восьмой случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, пишут местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 10 апреля 2020 года зарегистрировано восемь случаев заболевания COVID-19, в том числе: Луганск – один, Антрацит – два, Красный Луч (после переименования – Хрустальный) – два, Свердловск (после переименования – Должанск) – два, Славяносербский район – один», – отметила она.

По ее словам, всего обследовано на коронавирус – 666 человек, с положительным результатом – восемь.

Напомним, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области вчера, 9 апреля, зарегистрирован седьмой случай заболевания коронавирусом. Также там сообщили об одном выздоровевшем.