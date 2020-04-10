В Украине подешевел безналичный доллар: Каков прогноз

Доллар после роста в официальных курсах Национального банка Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке Украины сегодня, 10 апреля, дешевеет и торгуется на отметке 27,19 грн. Такие данные предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сообщает « Сегодня.ua ».

«Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Национального банка Украины о том, что банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал. Тем не менее рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность, а также будут формироваться погашения ОВГЗ или другие крупные выплаты. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 27-27,5 гривны за доллар», – говорит Шевчишин.

Напомним, что ранее сообщалось, что в период карантина, который продлен в Украине до 24 апреля, не стоит ждать резкого скачка доллара и серьезных колебаний на валютном рынке, если только Национальный банк Украины искусственно не спровоцирует девальвацию.