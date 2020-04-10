В «ДНР» запретили поездки за российскими паспортами

Выезд жителей неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области в Ростовскую область за получением российских паспортов c 13 апреля временно приостановлен из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, передают местные интернет-ресурсы.

При этом сообщается, что прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются.

Уточняется, что поездки возобновятся после нормализации эпидситуации.

Как сообщалось ранее, россияне возмущены выдачей паспортов жителям неподконтрольного Донбасса во время карантина.

Напомним, что на неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «власти республик» продолжают скрывать факты распространения заболевания коронавирусом COVID-19.