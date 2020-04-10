На Луганщине начали выплачивать разовую денежную помощь к 5 мая

В Луганской области органы социальной защиты населения области начали выплачивать разовую денежную помощь к 5 мая, согласно постановлению Кабинета Министров*. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Из государственного бюджета в этом году на выплату денежной помощи для Луганской области выделено 31,3 млн грн», – сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе облгосадминистрации, по состоянию на 10 апреля выплаты уже получили 14 тыс. 511 человек на общую сумму 21,2 млн грн.

Также уточняется, что люди, которые не получат разовую денежную помощь до 5 мая, имеют право обратиться за ней до 30 сентября в орган социальной защиты населения по месту регистрации с соответствующим заявлением.

* Постановление Кабинета Министров Украины от 19 февраля 2020 года № 112 «Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».