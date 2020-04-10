В «ДНР» подтверждены пять новых случаев коронавируса, среди них – у ребенка

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области вывлено пять новых случаев заражения COVID-19.

«В Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 10 апреля, выявлено еще пять случаев COVID-19», — говорится в сообщении в «министерства здравоохранения», пишут местные интернет-ресурсы.

Уточняется, что четверо пациентов – люди из числа контактов с ранее инфицированными. Среди них ребенок пяти лет. Еще одна пациентка 2 апреля приехала из Московской области.

С учетом последних данных, в «ДНР» зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Летальных исходов, связанных с COVID-19, не отмечено.

В сообщении напоминается, что «минздрав рекомендует жителям республики воздержаться от посещения общественных мест, ограничить контакты с окружающими и соблюдать правила гигиены. Также необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции лицам старше 65 лет и прибывшим в ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» разрабатывают план по формированию и поддержанию запаса продуктов питания на 2 месяца.