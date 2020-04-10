Обстрел Хутора Вольный: Прокуратура открыла 4 уголовных дела

На Луганщине по фактам обстрелов незаконными вооруженными формированиями (НВФ) жилого сектора и позиций Объединенных сил вблизи населенного пункта Хутор Вольный (Попаснянский р-н) открыто 4 уголовных производства. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«По данным следствия, 9 апреля 2020 года незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный Попаснянского района Луганской области, подвергая опасности жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения. Были применены АГС-17 (автоматический гранатомет на станке, – ред.), миномет калибра 82 мм, ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный). В результате обстрела были повреждены окна и кровля жилого дома. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в тот же день НВФ открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе Крымского (Новоайдарский р-н) и Золотого-4 (Попаснянский р-н). «В результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что эти факты указывают на нарушение участниками НВФ Минских договоренностей. «Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия», – добавили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 9 апреля, НВФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли окрестности населенного пункта Хутор Вольный.