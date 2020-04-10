Для диагностики коронавируса: В Мариуполь прибыла ПЦР-лаборатория (Фото)

В Мариуполь (Донецкая обл.) поступила лаборатория для проведения исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба горсовета.
Оборудование разместили в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, на базе горбольницы № 4.
«В Мариуполе разработан четкий алгоритм действий. Приобретено необходимое оборудование и медикаменты. Теперь появилась и лаборатория. Если ответ из Киева нам приходилось ждать три дня, то теперь мы оперативно сможем получать результаты анализов. Это позволит максимально быстро принимать решения относительно лечения пациентов. А как показывает международная практика, главное – быстрота воздействия», – отметил городской голова Вадим Бойченко.
Лаборатория компактна и автоматизирована. Благодаря ее небольшим размерам, отсутствует ограничение по размещению устройства и проведения тестирования. ПЦР-лаборатория позволяет с точностью определить наличие коронавирусной инфекции в организме человека. Результат можно получить всего за 40 минут. Также выявляет вирусы гриппа типов А, В, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека и микоплазменной пневмонии.
На основе технологии полимезарной цепной реакции система может быть использована с образцами биологических материалов человека из верхних дыхательных путей для клинического выделения нуклеиновых кислот, амплификации, анализа ДНК или РНК.