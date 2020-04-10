Искали почти сутки: На Луганщине разыскали пропавшего дедушку

В Кременском районе (Луганская обл.) полиция и общественники искали пропавшего дедушку. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Вчера, 9 апреля, в Кременской отдел полиции поступило сообщение медицинского работника Кременского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов о том, что еще в понедельник, 6 апреля, покинул территорию медицинского учреждения их 68-летний подопечный.

Работники интерната пытались установить его местонахождение самостоятельно и надеялись на то, что он вернется. Но через некоторый промежуток времени поняли, что надо обращаться за помощью в полицию.

На поиски пропавшего дедушки были привлечены сотрудники местного отдела полиции, кинологи, сотрудники ГСЧС и оперативники уголовного розыска, которые во время поисков применили квадрокоптеры.

Нашли его во время прочесывания леса. Полицейские оказали дедушке первую домедицинскую помощь и вызвали скорую.

Сейчас мужчина находится в местной больнице, его самочувствие удовлетворительное.