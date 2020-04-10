Стало известно сколько на Донетчине миллионеров

В Донецкой области 41 человек задекларировал доходы, превышающие 1 млн грн, по итогам прошлого года. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Главное управление Государственной налоговой службы Украины (ГУ ГНС) в Донецкой области.

«Более миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировал 41 гражданин. Всего миллионерами задекларирована сумма дохода в размере 184 млн гривен», – сказано в сообщении.

В ГНС также уточнили, что Донетчина в 2020 году занимает первое место по темпу прироста задекларированных доходов.

За I квартал этого года уже более 6 тыс. жителей Донетчины предоставили в налоговые органы области налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила 507,7 млн грн. «По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан бюджеты получат 17,1 млн грн налога на доходы физических лиц и 2,6 млн грн военного сбора», – говорится в сообщении.

При этом, по темпам прироста задекларированных сумм по сравнению с первым кварталом прошлого года Донетчина занимает первое место по Украине с темпом прироста 195%.