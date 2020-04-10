Огромные пробки: На въездах в Покровск появились санитарные блокпосты (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) на въездах в город начали работать санитарные блокпосты. Однако, на одном из них, со стороны Мирнограда, уже второй день наблюдаются огромные пробки.

Так, на санитарном блокпосту со стороны Мирногорада полиция регулирует движение, а медики измеряют температуру. «В рамках карантина, думаю правильно. Необходимые меры, которые имеют место быть», – уверен водитель одного из авто, пересекающего блокпост.

Врачи отмечают, что людей с лихорадкой в ​​город не пропустят, а сразу отправят на обследование. «То ли коронавирус, то ли просто простуда. Если температура высокая, сразу останавливаем и вызываем мобильную бригаду», – поясняет врач Лариса Хижняк.

В свою очередь, водители жалуются, что со стороны Мирнограда уже второй день огромные пробки. Проверить одновременно более 2 машин медики не могут, поэтому приходится ожидать. Так, по словам водителя автомобиля Владимира, который задерживается в очереди на полчаса, это плохая ситуация. «Пытаюсь добраться на работу и не успеваю», – делится он.

Как рассказывают местные жители, некоторые водители обходят медконтроль. «Он объезжают через поселок эти машины, там не пройдешь», – говорит житель Мирнограда Сергей.

Блокпост работает с 7:00 до 18:00, в то время, когда на этом участке наиболее интенсивное движение автомобилей. В городском совете отметили, что дежурных медиков на днях станет больше, для того, чтобы ускорить проверки и пропуск транспорта.

Источник: ТК «Донбасс»