Затянуть пояса должны все: Зеленский анонсировал ограничение зарплат госслужащим

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля примет изменения в государственный бюджет, которые предусматривают, в частности, создание Фонда борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил в видеообращении.

«Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в Государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, оказавшихся в сложной ситуации. Уверен, что всем депутатам не безразлично», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что проектом изменений в госбюджет предусмотрено создание Фонда борьбы с коронавирусом в размере 66 миллиардов гривен.

По словам президента, эти средства пойдут на увеличение выплат врачам, которые противодействуют коронавирусу, покупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также выплаты лицам, потерявшим работу.

Кроме того, глава государства заметил, что почти 30 млрд гривен направляется пенсионерам, в том числе на индексацию пенсий и выплату помощи в размере одной тысячи гривен.

Он также отметил, что некоторые расходы сокращаются, но уверил, что это будет временно – до преодоления эпидемии коронавируса.

«Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов», – подчеркнул президент.