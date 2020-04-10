Когда в Донецкой области пенсионерам выплатят дополнительную тысячу

Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад рассказала, когда начнется выплата дополнительной тысячи гривен пенсионерам, получающим до 5 тыс. грн. пенсии. Об этом Рад сообщила сегодня, 10 апреля, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она напомнила, что выплата в тысячу гривен предусмотрена в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавирусной инфекции пенсионерам, при условии, что их пенсионная выплата не превышает 5 тыс. грн.

«Выплата будет начата сразу, как будут приняты соответствующие изменения в закон о Государственном бюджете. Что касается управления Пенсионного фонда, то они готовы к этой работе. Все будет осуществлено в сжатые сроки. И выплаты будут осуществлены в предусмотренный законом срок», – отметила Наталья Рад.

Кроме того, она внесла ясность в другой вопрос – по пенсионерам, которые получают пенсию по инвалидности. «... принято решение правительством в соответствии с постановлением № 540, о продолжении пенсионной выплаты по тем лицам с инвалидностью, у которых срок повторного осмотра, обозначенный в справке, попадает в срок с 12 марта по 24 апреля 2020 года. То есть этим пенсионерам будет не прекращена, а продолжена выплата», – сказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Она также уточнила, что управления ПФУ на сегодня работают без ограничений. «Продолжается живой прием граждан. Но мы делаем все возможное, чтобы к нам обращались дистанционно. В письменном виде, через электронную почту и веб-портал ПФУ», – уточнила Наталья Рад, добавив, что реально таких обращений стало больше.