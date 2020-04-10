В Славянске 29-летний житель возил оружие в багажнике автомобиля

В Славянске 29-летний местный житель возил оружие в багажнике своего автомобиля. Правоохранители устанавливают происхождение винтовок. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба полиции Славянского райотдела.

Во время стандартной проверки автомобиля в центре Славянска полицейские обнаружили две винтовки Мосина. В ходе опроса водителя, оказалось, что на оружие у мужчины нет никаких разрешительных документов.

Все винтовки изъяты и направлены на экспертизу.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

«Полицейские обращают внимание граждан, которые хранят оружие и взрывоопасные предметы незаконно и хотят добровольно разоружиться, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины они освобождаются от уголовной ответственности. Если Вы нашли взрывоопасные предметы или оружие или имеете информацию о тех, кто их незаконно хранит, сообщите об этом в полицию по телефону 102», – говорится в сообщении.