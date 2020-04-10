Без посторонних: В роддомах Донетчины отменили партнерские роды (Видео)

На Донетчине в роддомах на период карантина временно отменили партнерские роды. Кроме того, определили больницы, где будут рожать женщины с подозрением на коронавирус.

Так, в Славянске вход в родильное отделение городской клинической больницы разрешен в маске и бахилах, посещение – только родственниками и только на первом этаже.

Как рассказала роженица Лилия, к таким мерам относится с пониманием, все для безопасности. И жалеет, что партнерские роды сейчас отменили. «Только самим, мужу нельзя присутствовать. Даже на этаж, на котором рожают подниматься нельзя. Здесь врачи очень хорошие. Все хвалят врачей, медсестер тоже. Вообще, отношение очень хорошее, моют постоянно – по 3 раза в день все выдраивают, вычищают», – говорит Лилия.

В хозяйственном блоке отделения работают 4 автоклава, большие стиральные машины, оборудование для автоматического отжима и утюжки. Стерильность здесь – прежде всего.

«Все что применяется для лечения больных – инструменты, белье которое одевают, должно быть стерильно. А защита от коронавируса, она одноразовая. У нас есть изолятор на 1-м этаже родильного дома, который готов к приему женщин с подозрением на коронавируса», – пояснил директор городской клинической больницы Владимир Степанов.

Сейчас в заведении проводят только срочные гинекологические операции. Плановые пока отложили. К тому же, уже решили, куда направлять беременных с симптомами коронавируса.

«У нас ведется прием всех женщин, которые рожают. В том случае, когда женщина поступает с подозрением на коронавирус мы осматриваем ее, оцениваем степень тяжести заболевания, состояние и отправляем в инфекционное отделение города Краматорска», – рассказывает городской акушер-гинеколог Вадим Жук.

За два месяца работы отделения в роддоме Славянска родились более 130 детей. Пациенток с подозрением на коронавирус не было.

Источник: ТК «Донбасс»