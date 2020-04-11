Первая завязь: Нидерландские шмели опыляют помидоры в Станице Луганской (Фото)

На этой неделе при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» в Станицу Луганскую привезли шмелей. Члены кооператива «Овощи станичников», которые выращивают томаты черри в теплицах, приобрели двадцать ульев со шмелями. Их импортировали из Нидерландов, сообщает команда проекта.

«Результат работы шмелей видим в завязях томатов. Раньше надо было ее ждать. Шмели чувствуют, когда цветок готов к опылению и делают свое дело. Эти пыльные цветы в центре становятся оранжевыми цвета. Через три дня работы мы уже обильные завязи – это результат опыления шмелями», – рассказала основательница кооператива «Овощи станичников» Марианна Нещерет.

В каждом улье – до восьмидесяти шмелей. Их хватает, чтобы эффективно опылять растения на 6 сотках огорода.

«Ежедневно в теплице я наблюдаю за растениями. Они не говорят, но показывают изменения своим видом. Раньше я заходила в теплицу и чувствовала устойчивый медовый аромат от цветения, сейчас его нет. Шмели не допускают, чтобы долго цвели томаты, сразу опыляют их. Срок цветения растения уменьшился до 4-5 дней. Это все расходы – на обогрев теплицы, освещение, они должны уменьшиться», – делится Марианна.

Специалисты Проекта USAID также посоветовали фермерам выращивать другие виды томатов.

«Кроме черри, мы посоветовали фермерам выращивать другие томаты. В этом году они также посадили желтые, зеленые и черные томаты. Такой продукт имеет высокую добавленную стоимость, в сетях супермаркетов он будет пользоваться спросом. В декабре на выставке в Киеве фермеры встретились с представителями супермаркетов и тоже услышали, что им интересно видеть разноцветные томаты на полках. В этом году они высадили такие томаты», – сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.

Первый урожай томатов черри в теплицах «Станичники» ожидают в начале мая.

В прошлом году кооператив «Овощи станичников» насчитывал около ста домохозяйств. Из них семь начали сотрудничество с проектом USAID. В этом году количество активных фермеров, которые сотрудничают с проектом, выросло до двадцати.