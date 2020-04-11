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В ОБСЕ рассказали о ситуации на КПВВ

11.04.20 10:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжали следить за ситуацией, в которой оказалось гражданское население в условиях вспышки COVID-19, в том числе на контрольных пунктах въезда-выезда и соответствующих блокпостах в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в Луганской области Миссия зафиксировала, что КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост незаконных вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской по-прежнему закрыты. Члены патруля Миссии видели трех мужчин (разного возраста), ожидавших на КПВВ выхода из подконтрольных правительству районов.

В Донецкой области команда СММ отметила, что КПВВ вблизи Новотроицкого (подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка) и Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также блокпосты незаконных вооруженных формирований рядом с Верхнешироковским и Еленовкой по-прежнему закрыты.

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