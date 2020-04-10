В Виннице задержали луганчанина за сбыт наркотиков

В Виннице задержали луганчанина, который занимался распространения наркотических средств. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Во время обыска арендованной им квартиры выявлено 227 полиэтиленовых пакетиков с кристаллическим веществом серого цвета. Указанный гражданин сообщил, что изъятые у него вещи являются наркотическими средствами, в основном, метадон, которые он приобрел с помощью мессенджера «телеграмм» и пытался сбыть, путем распространения так называемых «закладок».

Задержанному вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.