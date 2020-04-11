Два БПЛА ОБСЕ попали под обстрел

В Донецкой области велся огонь из стрелкового оружия в сторону беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ малого радиуса действия, пролетавших над районами вблизи Петровского и Гранитного. Один БПЛА был утерян. По оценке, он упал недалеко от Петровского.

Отмечается, что находясь приблизительно в 2 км к северу от Петровского для осуществления полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1–2 км к югу.

По их оценке, огонь был направлен на БПЛА, который на тот момент пролетал приблизительно в 1 км к югу от позиции патруля. Команда СММ потеряла управление БПЛА. Он упал и наблюдателям не удалось его вернут*.

В тот же день, управляя полетом БПЛА СММ малого радиуса действия вблизи югозападной окраины Гранитного (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка), члены патруля Миссии слышали 3 выстрела и 1 очередь из стрелкового оружия на расстоянии примерно 1 км к востоку. По оценке, огонь был направлен на БПЛА, который пролетал приблизительно в 1 км к востоку от места нахождения патруля. Наблюдатели вернули БПЛА и покинули это место.